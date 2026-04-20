Pettovello nombró a su nuevo jefe de Gabinete

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró como su nuevo jefe de Gabinete a Mauro Esteban Brandi, quien reemplazará a Leandro Massaccesi a quien la funcionaria le pidió la renuncia a principios de abril debido a que su nombre figuraba en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación

Así se informó en un escrito publicado este lunes en el Boletín Oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que se indicó: “Desígnase a partir del 17 de abril de 2026 en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Capital Humano al abogado Mauro Esteban Brandi”.

El pasado 3 de abril, Pettovello le solicitó la renuncia indeclinable a Leandro Massaccesi en una decisión que se precipitó tras conocerse la participación del funcionario en una controvertida nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a diversas figuras de la administración pública y el Poder Legislativo.

Según trascendió ese día, desde el entorno de la ministra, Pettovello tomó conocimiento de la situación a través de la difusión de los listados en plataformas digitales y la ausencia de una consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia política de acceder a dicho financiamiento, sumado al hecho de que fue el único crédito del ministerio otorgado posteriormente al ingreso a la función pública, selló su destino.

Noticias Argentinas.-

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