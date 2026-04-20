Ciudad: algunas Autopistas y avenidas se mantendrán cerradas esta semana por mantenimiento

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El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, desde ayer domingo 19 a la noche hasta el viernes 24, autopistas y avenidas permanecerán cerradas o restringidas por obras de mantenimiento.

Las medidas fueron coordinadas por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) y están vinculadas, también, a reparaciones y ampliaciones estructurales en puntos estratégicos del territorio porteño. Las autoridades de la cartera a cargo del ministro Pablo Bereciartua solicitaron tanto a automovilistas como a transportistas verificar las rutas afectadas antes de salir.

Entre ellas están la autopista Buenos Aires-La Plata y Paseo del Bajo, la avenida General Paz presentará cierres en los ingresos hacia la autopista Perito Moreno.

Estos cortes tiene el objetivo de llevar a cabo una reparación técnica de las juntas en la calzada, se informó el Gobierno de la Ciudad. Este tipo de obras exige la ausencia total de circulación para lograr la correcta ejecución.

Uno de los caminos alternativos, para quienes circulen por la Av. General Paz podrán tomar bajada de la avenida Rivadavia y subir por la rampa de acceso a la autopista Perito Moreno, a la altura 9.300 de la misma avenida.

Noticias Argentinas.-

La Autopista Buenos Aires – La Plata se encontrará afectada por obras.

Foto: Agencia NA/AUBASA.-

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