20 de abril de 2026

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Murió Luis Brandoni: el adiós a una leyenda del cine y el teatro argentino

Redacción 4 horas atrás

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de una de sus figuras más trascendentales.

El actor Luis Brandoni falleció a sus 86 años esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la salud del actor se deterioró durante los casi diez días de internación y sufrió un hematoma subdural, una acumulación grave de sangre entre la capa externa del cerebro y la capa media, como consecuencia del golpe tras la caída en su casa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, quien lo definió como «el último primer actor de una generación inolvidable».

Noticia en desarrollo…

Noticias Argentinas.-

 

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