La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre.

La presidenta del PRO ya había ejercido el cargo durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, y vuelve a la misma función en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza.

Bullrich quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado y por intermedio de Macri aceptó acompañar a Milei de cara al balotaje y hacer campaña junto a él.

La principal referente de «los halcones» del PRO metabolizó rápidamente la derrota y fue parte del Pacto de Acassuso que se llevó a cabo en la residencia del ex presidente al día siguiente de los comicios.

Allí se acordaron los términos del acompañamiento del sector más duro del macrismo, que implicó un compromiso del PRO para aportar fiscalización en todo el país para la segunda vuelta que el libertario iba a disputar y ganar contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Dicho pacto fue muy criticado por distintos sectores de Juntos por el Cambio, una alianza que quedó al borde de la ruptura a partir de la salida de los sectores más duros del PRO a una coalición de derecha con La Libertad Alianza.

El lunes pasado, consultada sobre la posibilidad de volver a desempeñarse como ministra de Seguridad, Bullrich mostró poco entusiasmo, pero dejó abierta una puerta.

«Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver», había expresado.

Sin embargo, en la misma entrevista aclaró que «hablando las cosas, uno se puede entender».

Según lo que venía anunciado Milei antes del balotaje, las áreas de Seguridad y Defensa iban a estar en la órbita de su compañera de fórmula y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, pero finalmente terminó pesando más la devolución de favores a Bullrich y al PRO.

NOTICIA EN DESARROLLO…

Escrito por Noticias Argentinas. NA – Buenos Aires, Argentina.-