Pagge dejó un sentido mensaje para Roque Pérez

Compartimos un mensaje de

José Fabián Pagge, Comisario General (RA)

Cargo designado: Secretario de Seguridad del Municipio de Roque Pérez:

Querida comunidad Roqueperense y personal municipal, les comunico que por motivos personales de fuerza mayor, debo resignar la designación de Secretario de Seguridad que dispusiera el Sr Intendente Municipal Maximiliano Oscar Sciaini el día 10 del corriente mes. Agradezco infinitamente que confiara en mi para ocupar dicho cargo, con el cual me honró y que lamentablemente por lo expresado al inicio, no podría cumplir con el compromiso y dedicación que merece y terminaría defraudándolo y a ustedes también.

Quién me reemplaza es un gran funcionario y mejor persona, y no tengo dudas que contando con el apoyo del Intendente, se va a ganar el respeto y aprobación del vecino para quien trabajará con empeño y dedicación, cumpliendo con las consignas del Sr Intendente , de realizar junto a la Policía y demás actores sociales que de forma directa o indirecta hacen a la seguridad en su conjunto, las acciones necesarias e imprescindibles en beneficio y por la seguridad y la paz de la comunidad toda.

Gracias nuevamente Sr Intendente por su confianza y apoyo incondicional en este corto tiempo, por demostrar su grandeza como ser humano al entender los motivos de mi decisión, lamento mucho tener que declinar tan pronto, los imponderables me impiden seguir acompañando la gestión.

Deseo de todo corazón que el éxito los acompañe y que pese a la delicada situación del País, con el empuje y garra que lo caracteriza y contagia a su gran equipo de trabajo, puedan sortear los obstáculos que se vayan presentando para darle a la comunidad la tranquilidad y paz que se merece.

Dios mediante no dudo que lo lograrán. Reciban mi eterno agradecimiento por las muestras de apoyo y afecto recibidas y disculpas si de alguna forma los estoy defraudando. Mi respeto y abrazo a la fuerza policial y al periodismo. Les dejo a todos mis fervientes deseos de felicidad y paz en las fiestas que se avecinan.

Gracias Maxi y equipo. Fuerza y éxitos.

Lo reemplazará el Comisario Inspector (RA) Julio Lartigue, de la vecina localidad de Saladillo.-

