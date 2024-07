Pablo Bernasconi inauguró la Feria Infantil y Juvenil

Se inauguró la 32.° Feria del Libro Infantil y Juvenil

El evento más esperado de las vacaciones de invierno

El discurso inaugural estuvo a cargo del autor Pablo Bernasconi. Además, brindaron unas

palabras de bienvenida el Secretario de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli; el Secretario

de Educación de Nación, Carlos Torrendell y Alejandro Vaccaro, Presidente de la

Fundación El Libro.

Buenos Aires, 12 de julio de 2024. En el Salón de Honor del segundo piso del ex Correo

Central se realizó el Acto Oficial de Inauguración de la 32.° Feria del Libro Infantil y

Juvenil. Estuvieron presentes figuras destacadas del mundo del libro infanto juvenil como

Canela y Margarita Mainé, las reconocidas editoras Kuki Miler y Gloria Rodrigué, y el

ilustrador Poly Bernatene, entre otros.

“Es un honor participar de esta feria tan emblemática”, dijo Leonardo Cifelli, Secretario de

Cultura de la Nación quien reafirmó su compromiso para seguir trabajando para que

todos los argentinos tengan acceso a la cultura.

“En medio de los desafíos enormes que tenemos, esperemos sumar desde nuestro lugar.

Es una alegría y un honor poder estar acá”, agregó Carlos Torrendell, Secretario de

Educación de la Nación.

“Quiero agradecer fundamentalmente a los verdaderos artífices que son los chicos y los

jóvenes que durante estos días van a concurrir a esta feria que va a ofrecer más de 300

actividades culturales de enorme prestigio”, sostuvo Alejandro Vaccaro, Presidente de la

Fundación El Libro y agregó: “Aún quienes pensamos distinto, quienes tenemos visiones

distintas sobre el futuro y la política, podemos estar juntos y trabajar para que un

acontecimiento de estas características pueda llevarse a cabo”, concluyó.

Luego del discurso del año pasado de Gigliola Zecchin, “Canela”, las palabras

inaugurales volvieron a estar a cargo de un autor, en este caso fue el reconocido escritor

e ilustrador Pablo Bernasconi.

El autor de libros como Burundí, Retratos y Cuero negro, vaca blanca brindó su “charla

álbum” acompañando su discurso con ilustraciones (se pueden ver ACÁ). Bernasconi

destacó el rol de las editoriales en este “momento problemático para la industria” y la

gran responsabilidad de los editores. Además, hizo un repaso de su recorrido como

lector. “A mi me salvó la literatura. Y tuve suerte. Odio decir eso. Tuve la fortuna de que

mi mamá tenía una biblioteca. Tuve la suerte de tener maestras. Pero odio decirlo. No

podemos confiar en la suerte. Es ridículo”, afirmó el autor quien destacó el importante rol

del Estado en la cultura.

“Aplaudo que podamos celebrar algo bueno, algo positivo, algo que nos llene de esta

necesidad enorme que tenemos de cultura, de convertirnos en seres más expansivos en

lo cultural”, dijo el autor.

Bernasconi contó algunas anécdotas vinculadas a la industria y la contaminación por “la

dictadura del like” y el riesgo de dejarse llevar por la aprobación en las redes sociales.

Además, hizo hincapié en el avance de la inteligencia artificial en la industria editorial. “La

única forma de hacer frente a estas amenazas es ponerle alma a las cosas, ponerle

humanidad, entender que hay algo sagrado en el libro que no puede poner la inteligencia

artificial”, dijo el reconocido artista.

Bernasconi también destacó la búsqueda de reconocimiento del ilustrador en la obra

literaria. En un recorrido de citas que incluyeron a Jorge Luis Borges, Alejandro Dolina,

Lewis Carroll y Tagore, concluyó su discurso con una interpelación al público: “¿Cuál

sería el deseo de María Elena Walsh para esta feria?”.

“Mi deseo personal para esta feria es que podamos replicar este encuentro y esta mirada

hacia la literatura infantil. En la planta baja hay un montón de stands, un montón de

editoriales, un montón de cuentos, un montón de autores, elijan el cuento que les elegían

para ir a dormir. Mi deseo es que podamos replicar eso. Que sea el lugar más profuso de

cercanía con este objeto tan arcaico, tan moderno, tan milagroso que es el libro”.

Fundación El Libro.-