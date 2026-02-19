El cese de actividades en El Palomar se organizará en dos tramos: del 18 al 20 de febrero y luego del 23 al 27, completando ocho días hábiles sin producción en la línea principal. Durante ese período, la empresa realizará tareas de mantenimiento y una readecuación operativa de las instalaciones, mientras que el personal bajo convenio colectivo percibirá el 70% de sus haberes habituales, según lo acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en un acta firmada el pasado 3 de febrero.​

Gentileza de Infonews Cooperativa.-