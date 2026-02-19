El grupo automotor Stellantis, que fabrica en el país modelos de Fiat, Peugeot, Citroën y Ram decidió frenar nuevamente la producción en su planta de El Paloma al menos hasta comienzos de marzo, en respuesta a la caída de la demanda y a un mercado interno volátil. La terminal aprovechará el parate para realizar tareas de mantenimiento y ajustar la logística de insumos clave, con el objetivo de retomar la actividad el 2 de marzo con un esquema reducido.

La suspensión operativa impacta de lleno en la línea donde se producen los Peugeot 208, 2008 y Partner, además del furgón Citroën Berlingo. Según explicó la compañía, se trata de una “adecuación estacional” de la dinámica de fabricación, que busca evitar una acumulación de stock en un escenario de ventas más débiles tanto en el mercado local como en el externo, principalmente Brasil.​

Mal enero, peor febrero

El trasfondo es un mercado automotor que ya venía dando señales de enfriamiento, y que cerró 2025 por debajo de las expectativas de las propias terminales. La industria proyectaba 650.000 unidades, pero terminó el año con 612.000 vehículos patentados, incluyendo pesados, y tampoco logró alcanzar en enero la meta de 70.000 0 km vendidos, al quedarse en 65.080 operaciones registradas.​

A esto se suma un febrero particularmente opaco, en el que el sector trabaja “a ciegas” por la caída del sistema oficial de registros de patentamientos, el SIOMAA, que se alimenta de los datos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Sin estadísticas consolidadas, las automotrices se apoyan en relevamientos propios con concesionarios y registros, que proyectan una baja de ventas de entre 20% y 25% interanual, con apenas 35.000 operaciones estimadas frente a las 44.000 de igual mes de 2025.​

Caída de exportaciones

En el caso puntual de Stellantis, la ecuación se complejiza por la caída de las exportaciones a Brasil, el principal destino de sus modelos producidos en Argentina. En 2025, los envíos del Peugeot 208 al mercado brasileño se redujeron 38%, mientras que los del SUV 2008 retrocedieron 44%, lo que obligó a la automotriz a moderar el ritmo de producción para no desbalancear la relación entre oferta y demanda y evitar un exceso de vehículos terminados en planta o en concesionarias.​

El cese de actividades en El Palomar se organizará en dos tramos: del 18 al 20 de febrero y luego del 23 al 27, completando ocho días hábiles sin producción en la línea principal. Durante ese período, la empresa realizará tareas de mantenimiento y una readecuación operativa de las instalaciones, mientras que el personal bajo convenio colectivo percibirá el 70% de sus haberes habituales, según lo acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en un acta firmada el pasado 3 de febrero.​ Gentileza de Infonews Cooperativa.-

