19 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 19 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE

Redacción 2 horas atrás

FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 19 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE, UBICADA EN AVENIDA BERRO 250.-

 

Más historias

Cacerolazo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la Reforma Laboral

1 hora atrás Redacción

Otra planta cerrada: la firma que fabrica Fiat, Peugeot y Citroën suspendió labores hasta marzo

2 horas atrás Redacción

Operaron por novena vez a Bastian Jerez y la Justicia citó a declarar a su madre

3 horas atrás Redacción