Operaron por novena vez a Bastian Jerez y la Justicia citó a declarar a su madre

El nene de ocho años que sobrevivió a un choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar fue intervenido otra vez en el Hospital Italiano de San Justo.
Una tía de Bastian Jerez también expresó sus deseos en la misma red social: «Enviemos luz y fuerza que todavía nos necesita mucho. Sobrino, sos el niño más fuerte del mundo. Dios, tu familia y toda Argentina está con vos. Nunca estás solo«.
¿Cómo fue el accidente de Bastian Jerez en Pinamar?
Eran poco más de las 20 del 13 de enero cuando se produjo el choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que viajaba el nene con su padre y una mujer al volante.
Hasta la fecha están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas tanto Manuel Molinari, conductor de la Amarok, como Noamí Quirós, que manejaba el UTV; y también Maximiliano Jerez, padre del nene.
Tras el choque en los médanos de Pinamar Bastian Jerez fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y desde ahí, casi un mes más tarde, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo para continuar su recuperación más cerca de su núcleo familiar.
