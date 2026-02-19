Cacerolazo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la Reforma Laboral

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

De cara al debate en Diputados, vecinos porteños se manifestaron anoche en zonas muy concurridas, tales como Acoyte y Av. Rivadavia.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires está particularmente tenso y la evidencia de ello son vecinos que se autoconvocaron anoche en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para realizar un cacerolazo en repudio al debate de la Reforma Laboral que tendrá lugar hoy jueves en la Cámara de Diputados.

Si bien el «ruidazo» es una reacción inmediata ante tanta indignación con el gobierno de Javier Milei, este jueves se llevará a cabo una medida de fuerza que afectará a todos los argentinos: el paro general impulsado por el CGT.

Cabe señalar que, este miércoles, las cacerolas comenzaron a sonar con fuerza pasadas las 20:00 y 21:00 horas en barrios que históricamente reaccionan a estas medidas. Los puntos con mayor concentración son Congreso, Acoyte y Rivadavia (Caballito) y barrios como Almagro, San Telmo, Villa Crespo y Boedo.

En algunos casos, los vecinos salieron a las esquinas; en otros, la protesta es desde los balcones.

La Reforma Laboral que todo un pueblo rechaza El malestar se centra en varios puntos que el gobierno de Javier Milei busca aprobar y que hoy tuvieron avances legislativos críticos, como la modificación del sistema de indemnizaciones (el modelo de «fondo de cese»), la extensión del período de prueba y la eliminación de multas por trabajo no registrado (lo que los sindicatos llaman «blanqueo de la informalidad»).

Como se mencionó anteriormente, estos cacerolazos funcionan como la «previa» de la medida de fuerza mayor. La CGT y las CTA ya ratificaron que hoy no habrá transporte público (colectivos, trenes ni subtes), bancos, ni actividad comercial normal desde la medianoche. Gentileza de MinutoUno. M1.-

