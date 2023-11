Ordenan abrir 15 urnas en Pinamar y sigue la novela del intendente

La novela que envuelve al futuro intendente de Pinamar aún no terminó, luego de conocerse que la Cámara Nacional Electoral hizo lugar al reclamo de Unión por la Patria y ordenó abrir 15 urnas, tal como pedía dicho espacio político tras las elecciones del 22 de octubre pasado. Como informó La Tecla.info, tras la reñida votación en el distrito que hasta el 10 de diciembre conduce Martín Yeza (PRO), se produjo un duro contrapunto entre Juntos por el Cambio (JxC) y el peronismo. El fallo sostiene que «corresponde revocar en este punto la decisión apelada y hacer saber a la Junta Electoral Nacional de Buenos Aires que deberá proceder a la apertura de urnas y recuento de votos -de conformidad con lo previsto por el artículo 118 del Código Electoral Nacional- en las mesas N° 1, 5, 11, 13, 17, 18, 30, 32,45, 53, 57, 62, 72, 75 y 88 -todas de la sección Pinamar- que fueran solicitadas por los recurrentes». La diferencia de 23 votos en favor de Juan Ibarguren, candidato del oficialismo, sobre el camporista Gregorio Estanga (UP) hizo que el escrutinio definitivo sea clave para definir al ganador de la intendencia del municipio de la Quinta Sección. Por ese motivo, los apoderados de UP solicitaron la apertura de las urnas correspondientes a las mesas 1, 5, 11, 13, 17, 18, 30, 32, 45, 53, 57, 62, 72, 75 y 88. En la presentación se detalló que en las mesas 5 y 45 había “una diferencia entre electores y sobres y, en cuanto a las restantes, que en las mismas se registraría una alteración en la tendencia del voto para la categoría local”. Además, el antecedente de lo acontecido en La Plata fue puesto a jugar por parte de Unión por la Patria y expuso el accionar contradictorio de Juntos por el Cambio en el cual en la capital había solicitado abrir urnas y en Pinamar se opuso.

Gregorio Estanga, candidato a intendente de Unión por la Patria. Sin embargo, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Lemos Arias, el titular de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, no hicieron lugar al pedido. Ante esta situación, Gregorio Estanga dialogó con La Tecla y dio a conocer su mirada. «Vimos irregularidades en las que nosotros tenemos la certeza de que había que revisar esas urnas para que la comunidad de Pinamar sepa realmente a quién había elegido para gobernador los destinos de la comunidad», contó. En esa línea, sostuvo que «hasta que no defina la Justicia, Pinamar no va a tener intendente. Vamos a hacer todo lo posible para que el voto de la comunidad sea valorado».