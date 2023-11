Kicillof reserva un sillón del Gabinete a la UCR, con la gobernabilidad como objetivo

El mandatario provincial ofreció al intendente boina blanca de Magdalena para incorporarse a su gestión a partir del 10 de diciembre. Además, esta tarde recibió a un representante del Foro de alcaldes, que reclaman por deudas de Provincia. El Presupuesto, territorio de tironeos en la Legislatura.

La derrota electoral de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, en el balotaje del pasado domingo, abrió un nuevo panorama para la administración provincial.

En el Ejecutivo que conduce Axel Kicillof son conscientes de que la perspectiva económica para el próximo año anticipa nubarrones. Sin apoyo de Nación y con menores ingresos vía coparticipación, poco margen tendrá para maniobrar.

Con un “enemigo” declarado en la Casa Rosada, el kirchnerismo se propone blindar la provincia de Buenos Aires, y se agiganta la necesidad de buscar músculo para la dura tarea de gobernar el principal distrito del país.

Con una estructura partidaria sacudida y en busca de nuevos liderazgos, y con el PRO disparando sin piedad sobre sus políticas, el mandatario bonaerense comenzó un trabajo lento pero sin pausa para cautivar a los radicales.

“Siempre hemos tenido buen diálogo, incluso durante la campaña. A pesar de que algunos de sus funcionarios nos tiraron con todo, le hemos repetido que es importante mantener los canales abiertos”, aseguró a La Tecla.info un alcalde boina blanca.

En este tablero, el juego de seducción hacia el radicalismo para ser una pata de gobernabilidad avanzó varios casilleros una semana atrás, cuando el propio Kicillof levantó el teléfono y llamó a un intendente saliente (no renovará su mandato) para sondear la posibilidad de incorporarlo a su gabinete a partir de la próxima gestión.



Peluso recibió a Kicillof con elogios y críticas a la gestión de Vidal. Fue en 2022.

El elegido fue Gonzalo Peluso, quien dejó la responsabilidad de conducir el distrito de Magdalena en manos de Lisandro Hourcade, y se dispone a retomar su labor como docente a partir del 10 de diciembre.

Un segunda paso tuvo lugar hace algunas horas. Una segunda línea lo invitó a pasar por la Gobernación esta tarde, pero el mandamás radical desistió del convite porque tenía reunión de su gabinete municipal.

“De todas maneras, si toma la decisión de Gonzalo será consultada con el partido. No sabe de qué lugar se trata el que le ofrecen, pero él es muy respetuoso de la institucionalidad partidaria”, comentaron desde su entorno.

Otro indicio de la distensión hacia los radicales que impera en calle 6, y que se diferencia claramente con la frialdad y dureza con la que se vincula con los alcaldes del PRO, está dada en la visita que esta misma tarde realizó a la sede gubernamental el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun.

El jefe comunal de la Quinta es el segundo al mando del Foro de Intendentes boina blanca, que comanda el trenquelauquense Miguel Fernández. Ambos se encargaron de reunir los datos sobre las deudas que la Provincia mantiene con los alcaldes del radicalismo, y que formará parte de la negociación por el Presupuesto 2024 en la Legislatura.

En una entrevista concedida a Revista La Tecla, Kicillof se había referido a la posibilidad de abrir el gabinete a figuras de otros espacios políticos. “El plan que tiene como eje la integración de la Provincia, una integración productiva, del sistema de salud, del sistema educativo, a través de la infraestructura, o sea, un plan de desarrollo, lo comparten sectores de la oposición que creen que en el interior hay que desarrollar capacidades, posibilidades y arraigo. Hay cuestiones programáticas donde estamos muy cercanos”, expresó.

Y añadió: “Después, uno puede cuestionar que participaron del gobierno de Vidal y de Macri, que para el país tenían una idea financiera, de endeudamiento y de primarización que eran malas para la Provincia. En 2019 dije que se estaba aplicando un programa económico nacional que era tan duro con la industria, con la producción, con el crédito, con el trabajo, con la infraestructura, que la provincia de Buenos Aires se volvía muy vulnerable. En caso de que den ese paso de poder salir de Juntos por el Cambio y de la subordinación a las ideas macristas hay un espacio para ponerse de acuerdo en cuestiones programáticas”.

Más categórico fue cuando aseguró. «Sí hay lugar. No lo digo como una provocación ni como una propuesta, digo simplemente que hay tantos cortocircuitos entre el macrismo y el radicalismo, por la actitud del propio Macri de desprecio hacia las banderas históricas del radicalismo, que en la Provincia hay muchos sectores radicales que están cerca. El otro día inauguramos un ateneo llamado Hipólito Yrigoyen, y fui porque buena parte de Cambiemos también es antiyrigoyenista, ni hablar Milei. Creo que hay una grieta con el radicalismo muy fuerte, y nosotros hemos trabajado bien con muchos intendentes radicales. No se me ocurriría hablar de cómo va a ser la composición de cargos de gobierno, pero sí que podríamos trabajar en conjunto. Lo hacemos hoy. Pero que no se lea como una oferta».

Por Javier Garbulsky, gentileza de Revista La Tecla.-