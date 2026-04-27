Comenzó la Liga Roqueperense de Newcom

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El domingo 26 de abril se puso en marcha la primera fecha de la Liga Roqueperense de Newcom 2026, una propuesta deportiva que sigue creciendo en la comunidad.

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Deportes y Recreación a cargo de Horacio Tossi, y en trabajo articulado con el CEF N° 118 de Roque Pérez, dio inicio a esta nueva edición de la liga, que reúne a equipos de distintas localidades.

Los encuentros se disputaron en el polideportivo del Predio del Bicentenario, donde se vivió una jornada a puro deporte y participación. En la categoría +50 mixto y +60 mixto, Roque Pérez obtuvo victorias frente a los equipos de Lobos y Mercedes. En tanto, en la categoría +50 femenino, el conjunto local no logró imponerse ante estos mismos rivales.

Más allá de los resultados, la jornada se destacó por el espíritu deportivo, en un clima de alegría, respeto y compañerismo entre todos los equipos participantes, valores que representan la esencia de esta disciplina.-

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