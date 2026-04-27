Entrega de maquinarias e inauguración de Wi-Fi libre en Carlos Beguerie

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El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, encabezó este lunes 27 de abril una jornada de trabajo en la localidad de Carlos Beguerie, donde se concretaron importantes acciones para fortalecer los servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

En la delegación municipal, y junto al subsecretario de Empleo y Producción, se realizó la entrega de nuevo equipamiento al delegado José Riso. En la oportunidad, se incorporaron un tractor para corte de pasto, una hidrolavadora a explosión, una desmalezadora y una bomba de gasoil a batería para tanques de 200 litros, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento y servicios en la localidad.

Durante la visita, el intendente también recorrió la Sala de Primeros Auxilios “Dr. Alberto Bozzano”, donde mantuvo un encuentro con el médico pediatra Dr. Gustavo Granillo.

Como parte de la jornada, se avanzó además en la colocación de cartelería que identifica zonas con Wi-Fi libre en distintos puntos de Carlos Beguerie. Esta iniciativa permitirá que vecinos, vecinas y visitantes puedan acceder de manera gratuita a internet dentro de las áreas señalizadas, promoviendo la conectividad y el acceso a la información.

El intendente Sciaini agradeció especialmente a Alejandro Luna y Hernán Richetti, de Rpereznet, por haber posibilitado estas conexiones de Wi-Fi libre de manera gratuita, destacando el trabajo conjunto con el sector privado en beneficio de la comunidad.-

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