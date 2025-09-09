9 de septiembre de 2025

Operativo Lusitania: Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

Redacción 50 minutos atrás

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará hoy martes el Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Bullrich brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.

El operativo implicó varias detenciones en la Argentina y en la Península Ibérica.

El anuncio será a las 12:00 desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289.

Noticias Argentinas.-

