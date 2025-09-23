Nuevos carteles de estacionamiento prioritario en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Por iniciativa de la Dirección de Discapacidad del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Marcia Peix Chaín, y con la colaboración del personal de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, a cargo de Hernán Reinero, y de la Secretaría de Control Ciudadano, a cargo de Julio Lartigue, se están colocando carteles de estacionamiento prioritario en edificios públicos de la planta urbana.

La propuesta busca garantizar que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con la mayor autonomía posible, mediante señalización vertical que indica zonas reservadas para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad y/o movilidad reducida.

Los carteles incluyen el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), un ícono azul que identifica espacios, servicios o instalaciones accesibles para personas con discapacidad.

Cada cartel contiene la leyenda “ESTACIONAMIENTO PRIORITARIO”, que significa que el espacio está reservado exclusivamente para vehículos vinculados a personas con discapacidad. Además, se especifica la normativa vigente: “LEY N° 19.279 (MODIF. POR LEY N° 25.635)”, que regula los derechos y beneficios relacionados con el uso de estos espacios.

El uso prioritario rige en la franja horaria de 8:00 a 17:00 horas, período durante el cual únicamente los vehículos habilitados con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden hacer uso de los lugares señalizados.

Con esta acción, el Municipio de Roque Pérez refuerza su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, promoviendo una ciudad más equitativa y respetuosa de los derechos de todas las personas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...