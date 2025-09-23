La entrega de los Martín Fierro a la Televisión 2025 será el próximo lunes 29 desde las 19 horas

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Es cierto que actualmente hay mil premios Martín Fierro (sería una gran perdida de tiempo pasar por todos lo rubros que se le ocurrieron premiar al presidente de APTRA Luis Ventura), pero el más importante sigue siendo el de la televisión por aire.

La fiesta grande de la TV vernácula tendrá una nueva edición y ya se confirmaron fecha, horario, canal y conductor de la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión.

Llega la entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión el próximo lunes 29 de septiembre desde las 19 horas (con la previa de la Alfombra Roja) , con el versátil Santiago del Moro conductor, por la pantalla de Telefe.

Fuente: Telefe/Foro Medios. NA.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...