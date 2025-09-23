Randazzo criticó la suspensión de retenciones y acusó al Gobierno de electoralismo

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El diputado nacional y candidato de Provincias Unidas, Florencio Randazzo, cuestionó la decisión del Gobierno de suspender las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre y advirtió que la medida representa una contradicción con el discurso oficial de ajuste fiscal.

“Esta medida tendrá un impacto fiscal de 2.000 millones de dólares. ¿No era que no había plata para los jubilados, para el Garrahan y para las personas con discapacidad?”, planteó el legislador en declaraciones radiales.

Randazzo sostuvo que se trata de una medida “electoralista” y sin proyección productiva. “La baja temporal de retenciones busca conseguir dólares, no promueve la inversión ni el desarrollo del sector”, afirmó.

Además, advirtió que el beneficio no alcanza a todos los productores. “Esto favorece a quienes retuvieron el cereal. Los pequeños y medianos ya liquidaron”, subrayó.

“Estamos ante un gobierno que dice no tener recursos para atender prioridades básicas, pero sí los tiene para tomar decisiones de corto plazo para llegar a las elecciones”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

