Punto Género en Carlos Beguerie, partido de Roque Pérez

Mañana, miércoles 24 de septiembre, desde las 9:00 horas, se brindará nuevamente atención del área Punto Género en la Delegación de Carlos Beguerie.
En esta oportunidad, el equipo contará también con la participación de dos psicólogas, quienes ofrecerán acompañamiento, orientación y asesoramiento a las vecinas y vecinos de la comunidad.
Punto Género, coordinado por Vanesa Pesce, forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Municipio de Roque Pérez, con el objetivo de acercar recursos y fortalecer el acceso a derechos en todo el distrito.
Se invita a las vecinas y vecinos a acercarse y participar de este espacio de escucha, acompañamiento y construcción colectiva.-
