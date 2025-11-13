Nuevo encargado del área de Promoción Social en Carlos Beguerie

Se informo a las vecinas y vecinos de Carlos Beguerie, que partir de mañana la Subsecretaría de Promoción Social contará con Eugenio Fresco como nuevo encargado del área en la localidad.
Fresco atenderá en la delegación de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas.
Estar presente diariamente en la localidad para conocer y responder a las necesidades sociales de la población forma parte de la política social impulsada por la Gestión del intendente Maximiliano Sciaini, que lleva adelante la subsecretaria Analia Mc Cormack junto a su equipo de trabajo.
En Carlos Beguerie, actualmente se desarrollan diversas acciones de atención, contención y acompañamiento a adultos mayores, además de talleres de manualidades y actividades recreativas destinadas a niños y niñas de entre 6 y 11 años. También funciona el Espacio Envión, orientado a adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años.-
