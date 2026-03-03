Nuevo camión recolector y entrega de ropa de trabajo en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto a la directora de Ambiente, Alejandra Sacchetti, recibió un nuevo camión recolector de caja abierta por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Daniela Vilar.

La incorporación de esta unidad se concretó a partir de gestiones realizadas por el jefe comunal ante el organismo provincial. El nuevo vehículo será destinado a fortalecer la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), optimizar la recolección diferenciada y fomentar el reciclaje en el distrito.

La directora de Ambiente, Alejandra Sacchetti, expresó: “El destino del nuevo camión es la recolección de residuos secos en los domicilios, sector comercial e instituciones”.

Por su parte, el intendente Maximiliano Sciaini manifestó: “Este vehículo se utilizará para la recolección de residuos por separado. Todo lo que sea ecocestos se va a hacer con este camión, y esperamos un mayor compromiso de los vecinos y vecinas para la separación de residuos en origen”. Además, agregó: “Quiero agradecer públicamente a la ministra Daniela Vilar y, sobre todo, a la gestión de Axel Kicillof por el compromiso de que este año íbamos a tener este vehículo y ya lo tenemos acá”.

Entrega de ropa de trabajo

En la misma jornada, 27 trabajadores y trabajadoras del Complejo Ambiental Dr. Celestino García recibieron indumentaria laboral por parte del Ministerio de Ambiente bonaerense. La entrega incluyó camperas, remeras, pantalones y borceguíes, elementos fundamentales para el desarrollo seguro de sus tareas diarias.

Asimismo, se entregaron bolsones de clasificación para eventos, con el objetivo de fortalecer la correcta disposición final de los residuos, en articulación con el compromiso de la comunidad y el trabajo de los operarios del complejo.

De esta manera, el Municipio continúa avanzando en políticas ambientales que mejoran el servicio, promueven el reciclaje y acompañan a quienes trabajan diariamente por una localidad más limpia y sustentable.-

Prensa Municipio de Roque Pérez.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...