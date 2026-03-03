Roque Pérez firmó convenio para dictar el Curso de Control de Admisión y Permanencia

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Ayer lunes 2 de marzo, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, firmó un convenio con el Centro de Formación Laboral N° 420 para el dictado del Curso de Control de Admisión y Permanencia, destinado a personal de tránsito y a quienes se desempeñan en seguridad pública y privada en el distrito.

La finalidad del acuerdo es implementar en Roque Pérez esta capacitación, en el marco de lo establecido por la Ley 26.370, normativa que regula la actividad del personal de control de admisión y permanencia. Conforme a dicha ley, el Centro de Formación Profesional N° 420 es la única entidad autorizada para el dictado de este curso.

El objetivo del trayecto formativo es desarrollar en los trabajadores las competencias laborales necesarias para aplicar en la práctica cotidiana de su actividad. La aprobación permitirá a cada participante inscribirse en el Registro de Control de Admisión y Permanencia (RECAP).

El convenio fue suscripto en el marco de una política de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con la participación de Facundo Capellini, director del Centro; Leandro Nazareno, delegado nacional del SUTCAPRA; y Adriana Angelletti, coordinadora provincial de los centros de capacitación en seguridad.

Las clases comenzarán el 10 de marzo en Punto Digital. Durante el primer cuatrimestre se dictará el curso sobre la Ley Nacional 26.370 (Control de Admisión y Permanencia) y la normativa provincial vigente. La inscripción ya se encuentra abierta en Punto Digital para todas las personas interesadas en acceder a esta formación.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando propuestas de capacitación que fortalecen la formación y generan nuevas oportunidades laborales en la comunidad.-

Prensa Municipio de Roque Pérez.-

