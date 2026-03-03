La presión política en el caso Loan: ¿Ayuda o entorpecie?

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La presión política en el caso por la desaparición de Loan Peña en la provincia de Corrientes es uno de los ejes centrales y la duda es si ayuda o entorpece la investigación. Frente a este clima de tensión constante, el fiscal Carlos Schaefer expuso cómo es su trabajo diario en una de las causas más pesadas de los últimos años.

“Tengo conmigo un equipo de fiscales especial para este caso y nuestra línea es no seguir ninguna cuestión política y menos partidaria”, comenzó el relato Schaefer en conversación con la Agencia Noticias Argentinas.

En este marco, el fiscal sostuvo que trabajan “con hechos y pruebas” y sin permitir la presión de ningún sector, aunque remarcó que, si en algún momento de la investigación hubo algún tipo de involucramiento o presión política, “eso va a ser expuesto en el juicio, por eso es oral y público”.

“Me han preguntado si durante la causa recibimos presiones o amenazas, pero aclaro que conmigo nunca pasó, ni dejaría que ocurra. Tomo las medidas pertinentes y si en algún momento pasa, sé lo que tengo que hacer”, alegó.

Frente a este panorama, Schaefer reclama la necesidad de que el juicio se realice lo antes posible: “Exigimos que se haga el debate oral y público, porque a veces hablan, a veces muchos sacamos conclusiones que antes omitimos”.

“Entendemos que la primera actuación que se hizo fue complicada porque el actor principal era el comisario Maciel por lo que, desde ahí, arrancamos mal. Claramente que se podrían haber hecho las cosas distintas, no queda duda, y eso se demuestra porque hay gente que vino a entorpecer”, concluyó.

Noticias Argentinas.-

El fiscal general Carlos Schaefer desde su despacho en Corrientes. Foto: Agencia NA (ENVIADO ESPECIAL DANIEL VIDES).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...