Inicio de clases con inauguraciones en Roque Pérez

En el marco del inicio del Ciclo Lectivo 2026, el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, participó de los actos oficiales realizados en la Escuela Primaria N° 1 y en la Escuela Primaria N° 3.

En la Escuela Primaria N° 1 estuvieron presentes el director del establecimiento, Cristian Iribarne; la asesora de la Dirección Provincial de Educación Secundaria, Bárbara Centurión; el director de Asuntos Educativos, Jonathan Bustos; el inspector Jefe Distrital, Mariano Campos; además de autoridades educativas, consejeros escolares, concejales, docentes, familias, alumnos y alumnas.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento de las banderas, hicieron uso de la palabra el director Cristian Iribarne, el intendente Maximiliano Sciaini y la funcionaria provincial Bárbara Centurión, quienes coincidieron en destacar la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para seguir fortaleciendo la educación pública.

Durante la jornada se pusieron en valor las remodelaciones realizadas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la institución, una obra que mejora las condiciones edilicias y brinda un espacio renovado para el desarrollo de actividades educativas, culturales y comunitarias.

Por su parte, en la Escuela Primaria N° 3, con la presencia del intendente, autoridades provinciales y municipales que también acompañaron el acto en la EP N° 1, la vicedirectora María Paula Luna, la presidenta del Consejo Escolar María José Tossi, consejeros escolares, la secretaria Ana Luna y demás integrantes de la comunidad educativa, se desarrolló el acto de inicio de clases. Allí, alumnos y docentes encontraron las mejoras edilicias realizadas durante el receso escolar, que permiten comenzar el ciclo lectivo en mejores condiciones.

De esta manera, el inicio del ciclo lectivo 2026 estuvo acompañado por la inauguración de mejoras concretas en infraestructura escolar, reafirmando el compromiso del Municipio con la educación y con toda la comunidad educativa de Roque Pérez.-

