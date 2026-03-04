Fuerzas de Qatar desmantelaron dos células de espionaje iraníes

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Las autoridades de Qatar confirmaron este martes que lograron desarticular dos células de espionaje vinculadadas a la Guardia Revolucionaria iraní, en el marco de los ataques lanzados por las fuerzas de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya ingresó en el cuarto día de conflcito armado.

De acuerdo con un reporte de la agencia oficial Qatar News, la operación se concretó en un contexto de máxima tensión regional, después de que Teherán volviera a lanzar misiles y drones en el Golfo, a modo de represalia por los bombardeos sobre su territorio.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, fueron detenidas diez personas en el marco de la investigación. Siete de los sospechosos tenían como misión principal recolectar información sensible sobre infraestructuras y objetivos militares dentro del país, mientras que otros tres estaban destinados a ejecutar acciones de sabotaje.__IP__

Además, el informe oficial añadió que durante los interrogatorios los detenidos admitieron su vinculación con el régimen iraní y admitieron haber recibido instrucciones directas para desarrollar tareas de espionaje y operaciones encubiertas en territorio qatarí.

Noticias Argentinas.-

