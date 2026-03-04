Constructora Sudamericana (COSUD), en el centro de la investigación, tras el derrumbe en Parque Patricios.

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Un sector del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires se derrumbó en la madrugada de ayer martes, lo que generó un gran cráter, aplastando al menos 65 vehículos, sin que se registraran víctimas ni personas atrapadas, informaron fuentes oficiales y de Bomberos.

El hecho ocurrió en el sector 2 del desarrollo urbanístico, ubicado en el límite entre Parque Patricios y Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Mafalda 907, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El incidente obligó a evacuar de manera preventiva a unas 200 personas que residían en las distintas torres del complejo, obra que forma parte del plan Procrear II, el mayor programa de viviendas ejecutado por el Estado nacional en los últimos años.

Según las primeras inspecciones, una losa de aproximadamente 50 por 70 metros cedió abruptamente en el subsuelo, lo que provocó el hundimiento parcial del estacionamiento y un amplio boquete en el patio central del complejo.

La Constructora Sudamericana (Cosud), responsable de los sectores 1, 2 y 10 del complejo Estación Buenos Aires, emitió un comunicado en el que aseguró haber activado de inmediato los protocolos de emergencia e iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las causas del derrumbe.

La empresa, con actividad desde 1970 y participación en proyectos emblemáticos del país, afirmó estar “a total disposición de las autoridades competentes”, incluyendo Bomberos de la Ciudad y Defensa Civil, y expresó su colaboración en todas las pericias técnicas requeridas.

El complejo Estación Buenos Aires fue impulsado por el Gobierno nacional en el marco del plan Procrear II y licitado durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La entrega de las viviendas comenzó en 2021.

El emprendimiento cuenta con 2.476 departamentos, con superficies que van de 32 a 119 metros cuadrados, y alberga a más de 10.000 residentes.

El sector donde ocurrió el colapso fue construido por Cosud junto con otros edificios del mismo complejo, cuya superficie total ejecutada por la firma alcanza los 45.000 metros cuadrados.

Las autoridades trabajan junto a ingenieros estructurales para determinar si el colapso se debió a una falla estructural, filtraciones de agua, errores de cálculo, problemas de ejecución o una combinación de factores.

Mientras avanzan las pericias, los vecinos permanecen evacuados y los equipos técnicos evalúan la seguridad de las estructuras restantes antes de autorizar el regreso a sus viviendas.

Constructora Sudamericana (COSUD), en el centro de la investigación, tras el derrumbe en Parque Patricios.

Foto: Agencia NA (Claudio Fanchi).-

