La UIA salió al cruce luego del discurso de Milei en el Congreso: “Sin industria no hay Nación»

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini: “Sin industria no hay Nación”.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, advirtieron desde la organización industrial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, señalaron que varias empresas, en especial las PyMEs “están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”.

La UIA manifestó su postura mediante un comunicado de prensa que difundió en sus redes sociales y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini, quien además fue uno de los impulsores para la creación de la organización industrial.

El texto se publicó luego de la reunión que tuvieron los representantes de las uniones industriales del Norte con el Comité Ejecutivo de la UIA. En la misma, expresaron sus “preocupaciones” y solicitaron el apoyo de la UIA para “implementar medidas de aliento a la actividad industrial”.

“Esta región (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que tiene la cuarta parte de la población argentina, exhibe el peor poder adquisitivo del país, y la falta de inversiones privadas queda evidenciada en el bajo nivel de trabajo registrado en el sector privado, lo que redunda en un elevado empleo público”.

En otro tramo, el gremio empresarial detalló las cifras que la industria otorga hacia la economía local, entre los que detallaron:

Produce el 19% del PBI y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional.

Genera de manera directa el 19% del empleo formal del país, con aproximadamente 1.200.000 trabajadores.

Moviliza otros 2.400.000 empleos formales indirectos a lo largo de toda la cadena productiva.

En total, más de 3.600.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la actividad industrial.

“Estos datos reflejan el rol estratégico que cumple la industria en la economía argentina por su capacidad de agregar valor, generar exportaciones y aportar divisas. Detrás de cada fábrica se encuentra un capital social construido por empresarios y trabajadores”, indicó la UIA.

En otro tramo, la entidad que preside Martín Rapallini reconoció los avances que logró el Gobierno en materia de “equilibrio fiscal” y la “decisión de encarar reformas estructurales largamente postergadas”, entre las que destacó la baja de la inflación y la actualización del marco laboral, así como ”el proceso de integración internacional y todas las medidas tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo nacional».

“La industria es un sector transable de la economía que compite de manera directa con el mundo y que, por lo tanto, debe adaptarse a estándares internacionales en materia de presión impositiva, infraestructura y costos financieros, Por eso es fundamental avanzar en una agenda que permita reducir las distorsiones acumuladas. El objetivo del sector industrial es claro: ofrecer a la sociedad argentina bienes de calidad global a precios internacionales”.

También defendió al empresario, quien fue duramente criticado por el mandatario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, al asegurar que “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”.

“En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país. El respeto es el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo”.__IP__

Sobre el final, la UIA reafirmó su vocación de trabajar junto con el Gobierno, los trabajadores y toda la sociedad con el objetivo de “construir una economía productiva, moderna e integrada al mundo”.

“La industria es parte de la solución”, cocnluyó el texto.

