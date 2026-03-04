Una antigua fábrica cortó la luz, cerró las puertas y dejó afuera a 75 operarios

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La histórica fábrica de bolsas Panpack SA, ubicada a la vera de la Ruta 9, en Los Nogales (Tucumán), no resistió la competencia importada y luego de cesantear 25 empleados el año pasado, en el fin de semana último notificó verbalmente a los 75 que quedaban en planta que serían despedidos.

El anuncio se concretó en la mañana del lunes, cuando debía entrar el turno de las 6 y no pudo acceder a las instalaciones, por encontrarse los portones cerrados y el personal de seguridad custodiándolos, de acuerdo con la información recogida por la Agencia Noticias Argentinas.

«El fin de semana recibieron una notificación verbal, no un telegrama: no vengan el lunes», relató el periodista Martín Borja.

Además, repasó que ya en julio del año pasado hubo 25 despidos, lo que representaba «el 10%-15% de la planta». «Quedaban 75 empleados, hoy cesanteados«, añadió.

Los trabajadores se dirigieron a la comisaría de Los Nogales a radicar la denuncia junto al delegado gremial.

La empresa venía a los tropiezos y ya se había realizado un concurso preventivo para salvar la quiebra.

Clientes avisados

Borja también subrayó que ya habían notificado a las compañías azucareras que no iban a poder abastecerlas de bolsas en la antesala de la zafra 2026, que anticipaba el desenlace confirmado en la mañana del lunes, cuando los trabajadores no pudieron ingresar.

En noviembre, ya se anticipaba el final.

La compañía comenzó el 2025 con 100 trabajadores fijos y luego sumó 20 contratados, pero el 28 de mayo despidió a 25 trabajadores que tenían entre 5 y 35 años de antigüedad.

La única respuesta de la empresa fue ofertar el 50% de la indemnización en 7 cuotas, lo que, obviamente, no fue aceptado por sus trabajadores que, además, tuvieron que contratar abogados y comenzar un juicio.

Los despidos sólo eran una manera de reducir el plantel.

Quince ingenios

La planta cerró tras más de 50 años de abastecer a 15 ingenios, y 75 trabajadores quedaron desempleados, lo que en la provincia se suma al cierre de la textil TN&Platex en enero, lo que totaliza las persianas de dos fábricas que cayeron en lo que va del 2026 en Tucumán.

La diputada Julia Strada (Unión por la Patria) ya incluía en enero a Panpack de Tucumán entre los 677 conflictos por despidos, suspensiones o cierres de empresas en todo el país, en el marco del tratamiento de la Reforma Laboral que impulsó Javier Milei y que fue finalmente aprobada.

«Tucumán – 24 Conflictos como las suspensiones en Scania, los despidos en PanPack o la reducción de jornada en Topper«, denunció, y precisó que hubo 15 despidos, 6 suspensiones, 2 cierres y una empresa en crisis.

En la web, la firma presenta así: «Panpack S.A. es una empresa que cuenta con 50 años de trayectoria, durante los cuales ha evolucionado continuamente siendo líder de producción de tejidos, bolsas, hilos y cintas de rafia de polipropileno«, y destaca que ofrecen telas, bolsas y cordelería.

Entre enero de 2024 y el 5 de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en Argentina.

El sector más afectado fue la Industria, que concentró el 62,1% de los conflictos.

La principal causa fueron los despidos (63,6%). Le siguieron los cierres de empresas (12,3%), las suspensiones (10%) y las crisis empresarias (7,8%), de acuerdo con datos suministrados por Centro CEPA.

