Nueva torre laparoscópica para el Hospital Municipal de Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez informa la incorporación de una nueva torre laparoscópica al Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, una inversión realizada de manera conjunta entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires que permitirá continuar fortaleciendo la capacidad tecnológica y la calidad de atención del sistema público de salud local.

Este moderno equipamiento permitirá realizar cirugías laparoscópicas con mayor definición y precisión, optimizando las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y brindando mayores beneficios a los pacientes.

La incorporación de esta nueva tecnología representa un importante avance para el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, ya que contribuirá a mejorar la calidad de las intervenciones quirúrgicas, ampliar la capacidad operativa del área de cirugía y continuar ofreciendo prestaciones de mayor complejidad sin necesidad de derivaciones.

Desde el Municipio destacaron que esta inversión forma parte de una política sostenida de fortalecimiento de la salud pública, con el objetivo de brindar mejores servicios, incorporar equipamiento de última generación y garantizar una atención de calidad para todos los vecinos y vecinas de Roque Pérez, así como también para las personas que llegan desde localidades vecinas, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un sistema de salud público cada vez más moderno, accesible y eficiente.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...