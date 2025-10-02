NUEVA CARNICERÍA EN ROQUE PÉREZ

CARNICERÍA ROCHA, así se llama la NUEVA carnicería que hay en Roque Pérez. Antes había otra, con otros dueños y otro nombre, por eso es necesario aclarar que se trata de un nuevo emprendimiento comercial que nada tiene que ver con lo que estuvo anteriormente en ese mismo lugar, calle Rivadavia 101, justo en la esquina con calle Alberdi.
Allí encontrarán muy buena mercadería y algo primordial en estos tiempos: muy buenas ofertas.
Sus horarios: LUNES A SÁBADOS DE 9 A 13 Y DE 17 A 21 HORAS.
DOMINGOS DE 9 A 13 HORAS.
CARNICERÍA ROCHA
RIVADAVIA 101, ROQUE PÉREZ.-
