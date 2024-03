No siempre «el que calla otorga»

El viejo dicho «el que calle otorga», no es siempre así y muchas veces es tomado además, con otro significado.

¿Quién no se han encontrado alguna vez con una discusión o un intercambio de palabras y pensamientos?, y mucho más hoy, en la era de las redes sociales, las cuales a veces nos hacen creer que «toda la vida» para por allí. Que si no está en las redes no existe.

Pues recordemos que la vida, el mundo, ya existía antes que nacieran las redes sociales. No olvidar ese punto es fundamental para intentar comprender el mundo en que casi todos nos vemos inmersos y el que en algunas ocasiones hasta nos hace olvidar de la realidad.

Redes igual a Adiciones:

En este sentido, trazando un paralelismo (con las diferencias del caso), en ocasiones, estar «metidos» en las redes sociales, nos evade de la realidad, nos saca de lo real, y no nos damos cuenta de que estamos dentro del mundo virtual, el cual con solo un simple corte de energía eléctrica o de internet, se acaba en una milésima de segundo. Y no es que estamos en contra de las redes, somos usuarios desde hace años de ellas. A no confundirse.

Volviendo al tema principal de esta nota, las discusiones dentro de las redes sociales, en muchos casos, se han tornado hasta violentas. La impunidad y/o libertad que nos proporciona estar detrás de una pantalla, nos hace escribir cosas que «en persona», quizás no diríamos.

Por eso, en ocasiones «el que calla otorga», no es así. Siempre es mejor intentar deducir con quién o quiénes estamos hablando o discutiendo, o desde qué lugar lo estamos haciendo y, antes de responder, pensarlo dos o tres veces. Porque también debemos recordar que todos tenemos nuestros gustos, creencias, ideologías y posiciones ante la vida diferentes y el respeto hacia el otro, es lo que nos ayuda a ser un poco mejores.

Como cantaba Luca Prodan (Sumo) «Mejor no hablar de ciertas cosas».-

Carlos Zampini