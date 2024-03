¿Es importante escribir bien?

La ortografía, la normativa, la puntuación y la acentuación hoy tienen mala prensa. Tal vez porque el foco está puesto en decir y no en cómo deberíamos decir en cada caso, atendiendo el contexto. Hay una multiplicidad de posibilidades de expresión: palabras, íconos, símbolos, emojis, imágenes, etc. Los mensajes escritos demandan tiempo, pero no siempre tenemos la disposición o la paciencia para dedicarlo a la corrección. La informalidad nos ha ganado. Sin embargo, hay ámbitos en los que es necesario volver a las formas que garanticen eficacia en nuestros intercambios comunicativos. En este contexto de inmediatez y rapidez, es más importante que nunca recuperar la eficacia en la comunicación escrita. Y para ello, necesitamos normas.