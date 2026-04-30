“Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos. Los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias”, sostuvo el mandatario al iniciar su discurso en la Expo EFI, constató la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de esa afirmación, Milei se dedicó a ponderar su gestión, con datos concretos que muestran, desde su visión, cómo mejoró la economía a partir de su llegada a la Casa Rosada.

También, tuvo tiempo para hablar de teoría económica y del progreso tecnológico, citando a Joseph Alois Schumpeter. Explicó cómo se genera un rendimiento creciente y habló de los límites de la división del trabajo de acuerdo a la visión de Adam Smith.

“Que quiere decir división del trabajo: que si vamos a dividir el trabao entre más gente, nos vamos a especializar en menos cosas. El Profe de Pablo lo explica muy bien con el ejemplo del médico en un pueblo chico”, comentó. Y dijo que “abrazar las ideas de la libertad paga”.

En esa línea, se jactó de estar al frente “del Gobierno más reformista de la historia” quitando “regulaciones a diaria”. “Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, bajamos 30 puntos el gasto del público. Y no tuvimos una guerra. Nos decían que iba a salir mal pero la economía creció 10%, sacamos a millones de personas en la pobreza”, expresó.

Acto seguido, valoró la tarea del titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo: “No se enamora de ninguna pelotudez, es un tipo brillante. Porque además no hay tiempo ni margen para equivocarse».

Después, apuntó que su gran invención fue el ministerio de Capital Humano. “No queremos esclavos, queremos argentinos libres y por eso cambió la lógica de la contención social. Porque le damos herramientas para que salgan de la vulnerabilidad”, indicó.