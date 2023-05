«No hay que forzar»: Rossi puso en duda una candidatura de consenso en el Frente de Todos

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, insistió en que el candidato a Presidente del Frente de Todos (FdT) se dirima en las elecciones primarias y enfrió la posibilidad del consenso entorno a alguna figura de la coalición oficialista: «No hay que forzar una síntesis«.

«Primero, yo soy un defensor histórico de las PASO. Segundo, me parece que lo que hay que hacer es ser respetuoso de la dinámica interna de la coalición. Si esa dinámica interna genera un candidato o una formula de síntesis, es decir, que genere el consenso y el apoyo mayoritario de todos, habrá síntesis», argumentó Rossi en declaraciones radiales.

Para el santafesino, que tiene aspiraciones presidenciales, es mejor evitar las tensiones: «Si eso no es asi, tiene que haber PASO. Lo que yo no estoy en de acuerdo es que se intente sintetizar en quien no sintetiza. Eso genera tensiones que son inevitables, que es permitiendo que haya unas PASO».

Al respecto, ejemplificó con el actual binomio presidencial: «Recuerdo cuando Cristina anunció que Alberto iba a ser el candidato. ¿Qué fue lo que paso? La mayoría de los gobernadores, que estaban en el peronismo federal, empezaron a posicionarse en favor de esa formula».

«La formula de Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández) no salió de un consenso, esa formula generó consenso. De esto se trata, si genera síntesis, habrá síntesis; lo que no hay que hacer es forzar una síntesis», resaltó Rossi en un claro mensaje a la interna del FdT.

El oficialismo transita días definitorios respecto a su futuro electoral. A la discusión por un candidato de consenso, o no, se le agregó en las últimas horas el rumor de que la Vicepresidenta pudiera rever su posición de «no ser candidata a nada».