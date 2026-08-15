El dirigente del PRO y estrecho colaborador del expresidente Mauricio Macri, Fernando De Andreis, admitió que no se descarta conformar una fórmula electoral conjunta con La Libertad Avanza (LLA)en la provincia de Buenos Aires para los comicios de 2027, al advertir que una división entre ambos espacios aumenta las posibilidades de un triunfo del peronismo.

«Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta, pero realmente no nos pusimos a hablar de eso todavía», explicó el referente partidario en declaraciones radiales, al referirse al acercamiento institucional y político que mantienen ambas fuerzas en la Casa Rosada.

De Andreis participó en los últimos días de un cónclave en la sede de gobierno junto al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli; el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo «Lule» Menem. En esa reunión acordaron establecer una mesa de trabajo con encuentros periódicos cada 15 días.

El dirigente remarcó que el objetivo central de las conversaciones consiste en consolidar la gobernabilidad y «blindar el cambio» para evitar repetir escenarios electorales adversos frente al peronismo bonaerense. «El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones se junta, y hoy los seguimos viendo competitivos. Si dividimos, tienen altísima chance de ganar», alertó.

Respecto a las tensiones internas en el partido amarillo, donde sectores referenciados en figuras como el exministro de Hacienda Hernán Lacunza impulsan candidaturas propias e independientes del oficialismo libertario, De Andreis reconoció los distintos matices pero priorizó la articulación estratégica general por encima de las disputas partidarias.

Finalmente, el legislador señaló que el PRO trabaja paralelamente en el armado territorial de cara a los próximos turnos electorales con la premisa de presentar postulantes competitivos en las 150 ciudades más pobladas de la Argentina, que concentran más del 85% del padrón nacional, buscando expandir la presencia del espacio en gobernaciones e intendencias.

Agencia NA.-