La sentencia, dictada tras casi dos años de debate oral, desmontó el accionar de una organización sistemática integrada por agentes que prestaban funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro, quienes utilizaron los recursos del Estado para controlar el mercado ilegal y seleccionar de forma arbitraria a los blancos de la persecución penal.

Uno de los episodios centrales juzgados en el proceso fue la maniobra conocida como «Leones blancos», un procedimiento fraguado en diciembre de 2013 en una quinta del partido de Moreno que pertenecía al clan Loza. En aquella oportunidad, la banda policial simuló el secuestro de casi media tonelada de cocaína a partir de una falsa denuncia anónima, mientras que se apoderó de otra media tonelada de estupefacientes que se encontraba a bordo de un vehículo de la organización criminal.

La droga sustraída, cuyo valor fue estimado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladada a la localidad de Santa Clara del Mar para su distribución en la costa atlántica y en el circuito internacional a través de envases termosellados.

Por este hecho, el tribunal aplicó severas sanciones a la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más elevadas al ser hallados coautores de delitos como uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

Asimismo, según se informó, las condenas alcanzaron a otros efectivos de la misma repartición, entre ellos los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, sancionados con 14 años y 6 meses de prisión, y la sargenta Tamara Silvina Machuca, condenada a 11 años de cárcel.

La investigación puso al descubierto un patrón de actuación repetido en otras causas conexas denominadas «Bustamante», «Basaldúa», «Acosta» y «Santellán». En esos expedientes se acreditaron maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, exigencias de dinero para evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales con la presunta complicidad de funcionarios del sistema penal. Respecto a la estructura que operaba en San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita, en tanto el sargento Santiago Ignacio Cabré y el teniente Mario Alberto de Armas recibieron penas de 14 y 12 años de prisión, respectivamente.

El veredicto también alcanzó al plano profesional y civil. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli resultaron condenados a penas en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la abogacía tras ser considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho.

Por su parte, el tribunal absolvió a seis de los imputados y ordenó la remisión de las constancias de la causa a la etapa de instruccióna fin de profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales involucrados en las maniobras.

En su alegato, el equipo fiscal integrado por Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly enfatizó que no se trató de hechos aislados de corrupción, sino de la utilización coordinada de las facultades estatales para administrar de manera ilegal el tráfico de estupefacientes en la provincia.

En atención a la gravedad institucional de los hallazgos, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez dispusieron remitir los fundamentos del fallo al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial para la adopción de medidas preventivas que impidan la repetición de estas prácticas en las fuerzas de seguridad.