Murió un preso que se lanzó desde el cuarto piso de Tribunales de La Plata: estaba acusado de abuso sexual

El episodio sucedió en el edificio judicial ubicado en la calle 8, entre 56 y 57. Según fuentes judiciales citadas por 0221.com.ar, Zacarías le había manifestado a su defensora oficial una frase premonitoria: «No vuelvo más a la cárcel». Minutos después, aprovechando un descuido de la custodia, se arrojó por una ventana hacia el patio interno del tribunal.