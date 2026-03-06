Murió un preso que se lanzó desde el cuarto piso de Tribunales de La Plata: estaba acusado de abuso sexual

El impacto de lo ocurrido en los tribunales penales de La Plata tuvo su desenlace final ayer miércoles, cuando un detenido identificado como Miguel Zacarías se lanzó al vacío desde un cuarto piso tras declarar ante la justicia y falleció en el Hospital San Martín.
El hombre estaba procesado por un aberrante caso de «abuso sexual con acceso carnal agravado» contra una menor de 11 años.
El episodio sucedió en el edificio judicial ubicado en la calle 8, entre 56 y 57. Según fuentes judiciales citadas por 0221.com.ar, Zacarías le había manifestado a su defensora oficial una frase premonitoria: «No vuelvo más a la cárcel». Minutos después, aprovechando un descuido de la custodia, se arrojó por una ventana hacia el patio interno del tribunal.
La caída terminó impactando directamente sobre el vehículo del juez Eduardo Silva Pelossi, que se encontraba en el sector de estacionamiento reservado, sufriendo graves daños en la parte delantera por el peso del cuerpo.
Aunque en un primer momento el parte médico del Hospital San Martín indicaba que Zacarías presentaba fracturas en una pierna y costillas pero se encontraba «fuera de peligro», su estado de salud sufrió una descompensación fatal con el correr de las horas.
El hecho ha provocado una fuerte conmoción en el ámbito judicial platense, no solo por la crudeza de la escena en pleno centro de la ciudad, sino también por los interrogantes que se abren sobre los protocolos de traslado y custodia de detenidos con perfiles de alta peligrosidad o riesgo de vida.
