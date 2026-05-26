Línea de reclamos para servicios urbanos y rurales

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El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que se encuentra disponible la línea de WhatsApp 2227 526467 para realizar reclamos vinculados a distintos servicios y problemáticas tanto de la zona urbana como rural.

A través de este canal, vecinos y vecinas podrán informar sobre:

Fallas en luminarias.

Pozos y rotura de calles.

Pérdidas de agua.

El objetivo de esta herramienta es agilizar la comunicación con el municipio y brindar una respuesta más rápida y eficiente ante cada situación reportada.

Desde el Municipio de Roque Pérez se continúa trabajando para mejorar los servicios y fortalecer la atención a la comunidad.-

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