El intendente Sciaini realizó la Apertura de sesiones ordinarias del HCD en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El intendente municipal Maximiliano Sciaini dejó inaugurado este jueves 5 de marzo el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, donde realizó un balance de gestión correspondiente al año 2025 y expuso los principales ejes de trabajo del gobierno local.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Belardinelli, la secretaria Alejandra Tessi, concejales de las diferentes bancadas, funcionarios municipales, consejeros escolares, representantes de las fuerzas vivas del distrito, vecinas y vecinos de Roque Pérez representantes de medios de prensa.

Durante su discurso, Sciaini señaló que el año pasado estuvo marcado por un contexto complejo a raíz de la retracción del Estado nacional y la disminución de recursos, situación que obligó al municipio a reforzar su presencia para garantizar servicios esenciales, sostener políticas públicas y acompañar a los sectores más vulnerables.

En materia de salud, el jefe comunal destacó la decisión de mantener programas y tratamientos con recursos municipales, la creación de la Oficina de Gestión de Pacientes y la puesta en funcionamiento del sistema provincial de gestión de usuarios. También resaltó convenios con la Universidad Nacional de La Plata para trabajos de epidemiología hídrica y producción de repelentes, además del fortalecimiento del sistema sanitario local. En ese sentido, subrayó el funcionamiento del Hospital Municipal Profesor Dr. Ramón Carrillo, donde se realizaron miles de atenciones, internaciones y estudios durante 2025, junto con mejoras en infraestructura, equipamiento y la creación de una guardia de salud mental.

El intendente también remarcó avances en educación, con inversiones en infraestructura escolar, apoyo a cooperadoras y el fortalecimiento del Centro Universitario mediante convenios con distintas universidades y programas provinciales. Asimismo, destacó el acompañamiento a personas con discapacidad y el refuerzo de políticas sociales ante el aumento de la demanda.

Entre otros logros mencionó la entrega de 279 escrituras del Plan Familia Propietaria, la recuperación del Predio Ratto para el patrimonio municipal con el objetivo de planificar futuras políticas habitacionales, y la ejecución de obras y mejoras en infraestructura urbana y rural, incluyendo mantenimiento de caminos, espacios verdes y alumbrado público.

En turismo y cultura, Sciaini destacó el crecimiento de eventos que impulsan la economía local, como La Noche de los Almacenes y la Fiesta de la Carne de Cerdo, además de una amplia agenda cultural y deportiva con participación comunitaria.

En cuanto a seguridad, señaló el funcionamiento permanente del Centro de Monitoreo y Prevención con 112 cámaras activas, lectores de patentes y el sistema multiagencial que integra el 911 para mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Finalmente, el intendente destacó el esfuerzo de los trabajadores municipales y la administración responsable de los recursos en un contexto de caída de la coparticipación, remarcando que se otorgaron aumentos salariales que superaron la inflación anual y se avanzó en la regularización laboral de empleados municipales.

Para concluir, Sciaini reafirmó el compromiso de su gestión con la transparencia, el diálogo institucional y el trabajo conjunto para continuar desarrollando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Roque Pérez, dejando formalmente inaugurado el nuevo período legislativo.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...