TERRIBLE, PARA LEER Y PENSAR: Falleció Fabián Tomasi, quien luchaba contra una enfermedad contraída por los agrotóxicos

Los productores que usan glifosato, le dijo Fabián a Revista Cítrica en una entrevista, «no son empresarios, son operarios de la muerte».

«Mientras, las empresas que los fabrican, los medios que los defienden, y los funcionarios que los permiten, insisten con llamarlos fitosanitarios, como si no mataran, como si la vida no importara», señaló el mencionado medio autogestivo.

«Nadie nos escucha a los afectados. Mi mayor temor es la gente que muere y no sabe de qué muere. Lo que busco es que las personas que me acompañan aprendan qué es la verdad para que cuando yo no esté puedan defenderla», había dicho Tomasi.

En una de sus últimas entrevistas, Tomasi dijo que «es muy injusto ser ignorado, en mi ciudad soy el boludo que se intoxicó por haber trabajado con agroquímicos. No va nadie a casa, estamos mi mamá y mi hija; me ayudan a bañarme, no estoy acostumbrado. No estaba preparado para esto, no tengo futuro, me lo robaron».