Murió el diseñador de moda Giorgio Armani

El mundo de la moda se encuentra de luto tras el fallecimiento de Giorgo Armani, diseñador que supo dejar su sello en las pasarelas. A través de las redes sociales, el grupo Armani emitió un sentido escrito para informar a los seguidores.

«ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros”, se lee en el mensaje.

“A lo largo de los años, Giorgio Armani ha forjado una visión que se ha extendido de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipándose a los nuevos tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo ha impulsado una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas”, continúa el escrito.



“A lo largo de esta trayectoria, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad para conectar con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, ha participado activamente en diversos frentes, especialmente en apoyo de su querida Milán”.

Posteriormente, en el mensaje se puntualiza en la historia del mítico diseñador: “Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani siempre hizo de la independencia, tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores”.

Por último, para aquellos que quieran despedirlo, desde la cuenta oficial informaron cuándo se realizará el velatorio: “El funeral se realizará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre y permanecerá abierto de 9:00 a 18:00 h en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con la voluntad expresa del Sr. Armani, el funeral se celebrará en privado”.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info