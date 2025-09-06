5 de septiembre de 2025

Murió el diseñador de moda Giorgio Armani

Redacción 2 horas atrás

La noticia fue confirmada el grupo Armani en un comunicado que compartieron en redes sociales. “Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros”, reza el escrito.

El mundo de la moda se encuentra de luto tras el fallecimiento de Giorgo Armani, diseñador que supo dejar su sello en las pasarelas. A través de las redes sociales, el grupo Armani emitió un sentido escrito para informar a los seguidores.

«ll Signor Armani, como siempre lo llamaron con respeto y admiración, empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros”, se lee en el mensaje.

“A lo largo de los años, Giorgio Armani ha forjado una visión que se ha extendido de la moda a todos los aspectos de la vida, anticipándose a los nuevos tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo ha impulsado una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas”, continúa el escrito.

“A lo largo de esta trayectoria, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad para conectar con todos. Siempre atento a las necesidades de la comunidad, ha participado activamente en diversos frentes, especialmente en apoyo de su querida Milán”.

Posteriormente, en el mensaje se puntualiza en la historia del mítico diseñador: “Giorgio Armani es una empresa con cincuenta años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani siempre hizo de la independencia, tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores”.

Por último, para aquellos que quieran despedirlo, desde la cuenta oficial informaron cuándo se realizará el velatorio: “El funeral se realizará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre y permanecerá abierto de 9:00 a 18:00 h en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro. De acuerdo con la voluntad expresa del Sr. Armani, el funeral se celebrará en privado”.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

 

