Murió a los 76 años Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath y leyenda del metal

El mundo del rock está de luto. Ozzy Osbourne, el icónico cantante de Black Sabbath y una de las figuras más influyentes en la historia del heavy metal, murió este martes a los 76 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que informaron que falleció «rodeado de amor».

Según supo Noticias Argentinas, el artista, conocido mundialmente como el «Príncipe de las Tinieblas», había enfrentado numerosos problemas de salud en los últimos años, incluyendo una dura batalla contra el mal de Parkinson, que lo obligó a retirarse de los escenarios y cancelar sus giras en 2019.

Su fallcimiento llegó a sólo dos semanas de su despedida de los escenarios junto a sus compañeros en Birmingham frente a más de 50 mil fanáticos y con un streaming récord, porque fue el concierto más televisado de la historia.

Durante su último recital, bajo el nombre de “Back to the Beginning”, el intérprete debió actuar sentado, el pasado 5 de julio, debido a su ya delicado estado de salud. En el mismo espectáculo participaron Guns N’ Roses, Steven Tayler y Ron Wood, entre destacados colegas de Ozzy.

La familia del ícono musical compartió un breve y sentido comunicado: “Con más tristeza que las palabras pueden expresar, informamos que Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad».

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham, Inglaterra, Ozzy saltó a la fama en la década de 1970 como la voz inconfundible de Black Sabbath, banda pionera del heavy metal. Con clásicos como «Paranoid», «Iron Man» y «War Pigs», su estilo vocal y su presencia escénica definieron el sonido y la estética de un género.

Tras su salida de la banda, forjó una exitosa carrera como solista con hits como «Crazy Train» y «No More Tears». Su leyenda también se alimentó de polémicos episodios, como el famoso incidente en el que le arrancó la cabeza a un murciélago en pleno escenario, consolidando su imagen de rebelde indomable.

En la década del 2000, Ozzy se convirtió en una improbable estrella de la telerrealidad con el exitoso programa de MTV «The Osbournes», que mostraba el día a día de su vida familiar junto a su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack, revelando un costado más vulnerable y caótico que lo acercó a una nueva audiencia masiva.

Como ícono y padrino del estilo musical, fue certificado por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos como multiplatino por las numerosas ventas de sus álbumes que, en total alcanzaron las 100 millones de copias.

El artista tocó cuatro veces en Argentina: en 1995 se presentó en los estadios Ferro y Obras Sanitarias como solista en el marco del tour Retirement Sucks, en 2011 regresó nuevamente como único intérprete, pero en el Club GEBA, al igual que en 2015 en Ciudad del Rock.

Asimismo, Osbourne llegó al Estadio Vélez Sarsfield en 2016 con Black Sabbath durante la gira The End Tour; pero, por última vez subió al escenario de Obras en 2018 como solista, durante el No More Tours II.

Noticias Argentinas.-

