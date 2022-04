Moyano rompió el silencio: «Si voy preso, que mi celda esté junto a la de Franco Macri»

El líder Camionero, Hugo Moyano, salió con los tapones de punta a pegarle al Gobierno por el avance judicial sobre los sindicatos y se refirió a las denuncias por corrupción en su contra: “Si voy preso, que mi celda esté junto a la de Franco Macri”.

“Si me quieren mandar en cana no me manden 500 tipos. Me llaman por teléfono, me tomo un taxi y voy a la comisaria”, señaló el líder sindical en declaraciones al canal Crónica.

Moyano criticó a los funcionarios del gobierno de Cambiemos porque “creen que se pueden llevar a todo el mundo por delante”, y advirtió que “no se arrodillará ante nadie”.

Aseguró también que “nunca» lavo dinero en el club Independiente que preside desde 2014, y consideró que si hubiera cometido alguna irregularidad “no hubiera sido votado por el 90 por ciento de los socios” de la entidad de Avellaneda.

Consultado sobre las denuncias de Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, el ex líder de la CGT respondió: “Esa señora inventa que la plata se gasta en el club de fútbol, todo mentira. Y me han comentado que le van a pegar a Pablo (Moyano, su hijo) y al gremio para pegarme a mí, y no hay motivo”.

Moyano dijo que “tenía relación con Macri, pero cuando empezaron con estas cosas, con estas medidas” se cortó el vínculo. “No sé si este Gobierno odia a la clase trabajadora, pero al no prestar atención a los reclamos y estas políticas de despidos, parece que al menos tuvieran desprecio por la gente. Hay falta de sensibilidad, como hicieron con los viejos, que les cortaron los medicamentos a todos por algunos hechos poco claros”, disparó. m1.-