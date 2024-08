Moria Casán cuestionó si la foto de Fabiola Yañez podría ser maquillaje, aunque aclaró: «Yo no creo que sea una fake»

“No lo puedo ni ver a Alberto, debe pagar el daño. Pero esto es un golpe y otro es un maquillaje. Se llama el ojo panda. Googleenlo y se trata de los Iluminatis”, comentó un usuario en la red social X y Moria Casán le respondió “Coincido”.

Horas antes, habló del tema con el programa “A la Tarde” y desconfió de las acusaciones contra el expresidente Alberto Fernández: “Muy loco todo, la realidad siempre supera la ficción. Raro, sensacionalista. Se mezcla la política, los pases de factura. Una mezcla oscura, rara. Hay un nivel de coctelería acá, medio licuadora, medio picadora de carne rarísimo”.

«Todo es una ‘opereta’ cuando se está en un poder. Siempre hay un operador mediático, una verdad, una mentira. Yo me como todo lo que veo en noticias y no lo termino de procesar», agregó la artista.

Moria contó cómo fue que compartieron trabajo en “Incorrectas”: “Hacía ocho meses que ella le pedía ir a trabajar con nosotros. En ese momento no era primera dama, era la novia de Alberto. Ella ya había hecho teatro, pero quería visibilización mediática. Y yo soy como Roma, todos los caminos conducen a mí, pero no somos amigas”.

«Yo no creo que lo de Fabiola sea una fake. Es tan potente como imagen y como todo. No hay que poner en ningún lugar de altar nada. Me cuesta creer que sea capaz de inventar algo así. Esto me desborda”, consideró.

“Me imaginaba que estaba escribiendo un libro sobre Olivos, no sé si iba a ser una cosa interesante para contar y ahora salió esto… Yo creo que si a un hombre se le acusa de lo que se acusa, le creo más que esté en un estado depresivo que no le esté pasando nada. Creo que sí está en un momento en el que un camión con acoplado le pasó por encima. Por más que hagas meditación trascendental todo el día, no te puede no afectar esto”.

Cuando salió a la luz la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández, la actriz recordó que antes de convertirse en primera dama ella había sido panelista en su programa Incorrectas: «¿Si es cierto? El vuelto que le está cobrando una de mis vayainas Fabiola, que ya me había confesado cuando conduje Intrusos que era acosada y lo denunció a Gianola”.

Noticias Argentinas.-

Llama la atención que el ojo no tenga un derrame ante ese supuesto terrible golpe, aunque todo puede ser posible y debemos estar del lado de la víctima siempre.-