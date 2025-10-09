9 de octubre de 2025

Miguel Ángel Russo será velado hoy en La Bombonera

Redacción 2 horas atrás

El entrenador Miguel Ángel Russo, quien falleció el miércoles a los 69 años, será velado hoy jueves en el estadio de Boca, según informó la entidad de La Ribera que se puso a disposición de la familia.

«El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas», indicó la institución.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el club agregó: «Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor».

En tanto, Boca decretó duelo por el fallecimiento del director técnico, por lo cual cesaron todas las actividades deportivas y culturales para hoy jueves.

Noticias Argentinas.-

El técnico Miguel Ángel Russo
Foto: Agencia Noticias Argentinas/José Scalzo.-

