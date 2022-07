Miércoles Paro: La Mesa de Enlace acusó al Gobierno: “Está viendo una película equivocada sobre el campo”

Los representantes de los productores brindaron este martes una conferencia de prensa en la ciudad de Gualeguaychú, donde hoy encabezarán una asamblea y movilización. La posición del ministro de Agricultura.

(Por Juan Martín Melo – Enviado Especial a Gualeguaychú para Infobae).

El campo se prepara para la jornada de protesta y demanda de mañana, que será acompañada por un cese de comercialización de granos y hacienda, y movilizaciones de productores en diferentes puntos del país. El epicentro del reclamo será la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, donde habrá una asamblea encabezada por los dirigentes de la Mesa de Enlace, quienes esta noche renovaron sus críticas al Gobierno de Alberto Fernández. Fue durante una conferencia de prensa que se realizó en la sede de la Sociedad Rural local.

“El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad ”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. El dirigente destacó el buen diálogo que existe con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pero aseguró que “los resultados son magros. El diálogo siempre lo vamos a tener abierto, porque no hay que dinamitar puentes, pero también podemos dialogar y tomar medidas de protestas que muestren claramente que se siguen equivocando y que no se corrigen los errores que se han cometido”.

Durante la conferencia de prensa, Elbio Laucirica, Vicepresidente de Coninagro, señaló que el sector agropecuario “necesita un cambio de actitud del Gobierno”, mientras que el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, se refirió a los dichos del titular de la cartera agropecuaria que definió de “pesimistas” a los dirigentes agropecuarios: “No somos pesimistas, somos realistas. Estamos viviendo una realidad y actuando en consecuencia, porque si no hay disponibilidad de gasoil y de insumos, obviamente que si no lo advertimos no seríamos realistas y no ayudaríamos a los productores”.

A todo esto, el Vicepresidente de Federación Agraria, Elvio Guía, agregó: “Hay una realidad con productores que quieren arrendar el campo, hay productores que no saben como seguir adelante, hay todos los años 5.000 productores menos, hay problemas de nuevo con el clima, no hay créditos, y todos nos preguntamos cómo seguir adelante en medio de esta situación. Hoy está complicado el productor que tiene la producción como modo de vida y y no como una unidad de negocios, y se encuentra en peligro de extinción”.

En relación a la protesta de mañana, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, aseguró que la misma “tiene como objetivo marcar lo que que el campo necesita y es una movida que le está preocupando al Gobierno. Todos nosotros hemos recibido un llamado de diferentes funcionarios para ver qué pasaba con esta situación. Faltaría a la verdad si digo que con el ministro (de Agricultura) no tenemos una buena relación. Hay con él un ida y vuelta permanente, pero con pocos resultados. Y si los funcionarios quieren tener una relación con el sector más competitivo de la Argentina, deberán saber que el camino que eligieron no es el correcto. El campo no es parte del problema, es parte de la solución y tenemos mucho para aportar. Es por eso que mañana nos movilizamos con reclamos y también con propuestas”.

La visión del Gobierno sobre el paro

Hoy en diferentes medios apareció en escena el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El funcionario, sobre la protesta del campo de mañana, dijo en declaraciones a Canal Rural Noticias, “este es un momento de cooperación; la confrontación paraliza. Los sectores de la producción y de la agrobioindustria tienen hoy todo un horizonte para seguir creciendo. El estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la Mesa de Enlace. Hemos tomado la agenda de las entidades, con la defensa del productor, como propia. No es que sea indiferente lo que proponen las entidades. Estamos trabajando todos para resolver los problemas”.

Y agregó: “Creo en la condición política de crear objetivos comunes. Me estoy rompiendo el alma para solucionar los problemas. En dirección, con la crisis que vive el mundo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Las cosas que nos propusieron eran justas y razonables, las hemos tomado. Hemos tenido toda la apertura. Cuando hubo que abrir la exportación de carne, incorporar la vaca D y E, soportar el volumen para mantener el precio interno, lo bancamos desde acá. No es que dialogamos y no decidimos”.

El funcionario además remarcó que “la provisión de gasoil, fertilizantes y fitosanitarios está garantizada”. En ese sentido, detalló que las importaciones de gasoil se duplicaron en relación a lo sucedido en igual período de 2021 y alcanzaron 1.251.000 m3 entre enero y mayo. A su vez, precisó que en el presente año “se está registrando el ciclo más alto en materia de importaciones. En el período enero-mayo ya se importaron 900 mil toneladas, una cifra semejante a lo registrado en 2021 que es el más alto. En ese sentido, en 2019 se importaron 735 mil y, en 2018, 522 mil”.

Nota gentileza de Infobae.-