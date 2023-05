Mientras el kirchnerismo sigue sin definiciones, el albertismo se pavonea con nueva fórmula

Luego de una entrevista en la que afirmó nuevamente que no será candidata, Cristina Fernández de Kirchner desinfló el operativo clamor del peronismo y obligó al núcleo duro a reformular su estrategia. El impacto en la Provincia.

Este viernes, Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente tras su renunciamiento en el programa televisivo Duro de Domar donde confirmó, una vez más, que no será candidata en estos comicios.

«Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón», expresó en su primera entrevista después de seis años.

«Me queda militar, como lo hice toda mi vida. Espero que los hijos de esta generación, tomen la posta. Voy a militar para que les pase lo mejor a los argentinos. Todas las campañas son difíciles. Ganar la elección depende de que volvamos a enamorar, convencer de que hubo un tiempo que vivimos mejor», añadió, sin brindar detalles sobre su favorito.

Con Alberto Fernández también fuera del juego y un abanico de nombres oficialistas sonando, aún hay mucha incertidumbre. La contienda es entre el ministro del Interior y camporista férreo, Eduardo “Wado” de Pedro, el Jefe de Gabinete y aliado del Presidente, Agustín Rossi, el líder de la UTEP, Juan Grabois y el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Pero nada confirmado oficialmente: el kirchnerismo aún no tiene fórmula.

Sin embargo, del otro lado de la mecha las cosas están más claras. A pocas semanas del lanzamiento de su agrupación, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se probó el traje de Gobernadora pese al descontento de buena parte de la dirigencia bonaerense, que responde a Axel Kicillof.

La ministra es la carta fuerte de Alberto Fernández en territorio bonaerense, donde el camporismo busca la reelección con buenos pronósticos de acuerdo a distintas encuestas. En ese marco, ayer estuvo junto a Daniel Scioli en la expo-feria de la economía popular y el cooperativismo, organizada por la Secretaría de Economía Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, con más de 350 expositores y puestos instalados.

«Compartimos con Daniel y venimos sosteniendo que la mejor construcción a 40 años de la democracia es que, corridos del escenario electoral Cristina y Alberto, no hay síntesis en una candidatura que no se construya legitimada por el voto popular. Tengo la expectativa que las PASO fortifique nuestro frente, le de amplitud y que sostenga la diversidad», señaló ante la consulta de la prensa en Plaza de Mayo.

Allí, también se refirió al escenario posible en la provincia de Buenos Aires y remarcó que «todavía no se terminó de definir», pero aclaró que «para tener garantías de que la provincia de Buenos Aires sea gobernada por el Frente de Todos, con PASO o sin PASO nos va a encontrar en una mesa de discusión y en un acuerdo que nos permita seguir adelante».

«Soy una de las convencidas de que el 13 de agosto es el primer partido y para ese partido hay jugadores muy claros, hay hombres y mujeres que estamos comprometidos y seremos titulares o suplentes de lo que tenemos que construir, que es una gran victoria el 13 de octubre, que nos permita caminar el 22 de o ctubre con un triunfo definitivo», aseguró.

En tanto, a pocas semanas del cierre de listas resta conocer quiénes tomarán la posta K en Nación y Provincia, luego del mazazo a las ilusiones de la militancia que significaron las últimas declaraciones de Cristina.

