Mauricio Macri volvió a cruzar a Javier Milei: «Si no hay acuerdo en Provincia, es porque ellos no quieren»

El expresidente Mauricio Macri volvió a referirse a los idas y vueltas con Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) de cara a una alianza electoral y aseguró que no hay acuerdo porque el oficialismo “no quiere”.

“Si no hay acuerdo en la Provincia, es porque ellos no quieren”, insistió este domingo el líder del PRO en una entrevista con LN+.

Macri afirmó que Cristian Ritondo debe «negociar», pero deben convenir «qué modelo» pretenden ofrecer.

“El Presidente me convocó para hacer un acuerdo, integral todo o nada. Hay que sentarnos para ver cómo es el proyecto, porque no es una cuestión de porotear” , señaló el exmandatario.

En esta línea, el expresidente volvió a apuntar al entorno de Milei. “Según dicen ustedes, convenvidos por Karina y Santiago, tenía que ser solo en Provincia, y dijimos que sí”, sostuvo.

“También los leo a ustedes que dicen que ellos no quieren un acuerdo con el PRO, que quieren llevarse a tres o cuatro dirigentes. Eso no es un acuerdo, y no es ser respetuosos con quien te acompañó durante un año y medio y que te salvó cinco veces que estabas en crisis”, apuntó Macri.

Noticias Argentinas.-

Foto de archivo de NA.-

