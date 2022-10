Massa adelantó la modificación en el impuesto a las Ganancias que regirá desde noviembre

«Lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible será a partir del 1 de noviembre», dijo Sergio Massa.

El mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias se elevará a los $330.000 a partir del 1° de noviembre, adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa, quien además indicó que está trabajando con la Anses para que se implemente un «refuerzo alimentario» a los adultos mayores que no cuentan con planes sociales ni seguros de desempleo.

«Lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible será a partir del 1 de noviembre», dijo Massa tras aclarar que «ya lo hablamos con el Presidente (Alberto Fernández) y la AFIP está terminando las proyecciones, sobre todo porque hay paritarias que terminaron de cerrar en pocos días».

Precisó que el piso a partir del cual los trabajadores pagan Impuesto a las Ganancias «va a estar arriba de los $300.000» para luego precisar en $330.000, en el curso de la entrevista a Radio Rivadavia.

Adelantó que la medida se anunciará en una «reunión con organizaciones sindicales y el Poder Ejecutivo».

Por otra parte, confirmó que están trabajando con la Ansses para la emisión de un «refuerzo alimentario» para los «adultos mayores que no tienen nada, no tienen planes, ni tienen seguro de desempleo, no tienen empleo».