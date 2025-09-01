Más de 9.000 mujeres esperan turno para tratar de convertirse en conductoras de camiones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Airesdistinguió esta semana al programa “Conductoras” , una iniciativa del sector privado que permite a mujeres formarse en la conducción de transporte pesado, un rubro en el que históricamente predominaron los hombres.

Este ambicioso programa, que “convierte a mujeres en conductoras” , fue creado hace siete años por la empresa de camiones Scania, y ya tiene más de setenta egresadas de distintos puntos del país, muchas de las cuales lograron empleo y se desempeñan en distintas compañías de transporte a lo largo y ancho de la Argentin a.

En septiembre arrancará la séptima edición de este programa de formación profesional, que reduce la brecha de género en el transporte y apuesta a alcanzar una salida laboral digna a través de la capacitación.

Los detalles de este prorgrama pionero se pueden leer en www.programamujeresconductoras.com.ar

Pionero en Latinoamérica, “Conductoras” nació en Argentina con el objetivo de reducir la brecha de género en el transporte y contribuir a la igualdad de oportunidades en una industria donde, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, solo el 1% de las licencias profesionales corresponden a mujeres.

Scania, adherida a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de la ONU, indicó en un comunicado su “compromiso con la Diversidad e Inclusión”.

“Cada edición nos demuestra que este programa genera un impacto real en la vida de las participantes y en la transformación del sector. Abrir la convocatoria para un nuevo grupo es un paso más en nuestro compromiso por un transporte más inclusivo” , afirmó Sebastián Figueroa, CEO de Scania Argentina.

Con más de 9.000 mujeres anotadas en lista de espera, “Conductoras” ya cuenta con 72 egresadas de distintos puntos del país que han decidido cambiar su vida para formar parte del mundo de los camiones.

Para amplificar aún más el alcance, Scania formalizó en 2023 la alianza con Bumeran, portal líder de empleo en Latinoamérica, en el cual las empresas de transporte pueden centralizar sus búsquedas y acceder a los perfiles de las conductoras participantes del programa, y elaboró una Guía de buenas prácticas que desarrolla consejos para la inserción laboral de la mujer en los transportes, a la que pueden acceder tanto los clientes de Scania como todo el ecosistema del sector.

“Detrás de cada mujer que se inscribe en Conductoras hay una historia de esfuerzo y de deseo de cambiar su vida. Ver cómo, a través de la capacitación, muchas de ellas logran insertarse en un sector históricamente inaccesible para las mujeres es profundamente movilizador. Este programa no solo forma profesionales, también abre caminos donde antes no los había” , destacó Natacha Calero Barber, líder del programa Conductoras de Scania Argentina.

El ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, distinguió a Natacha Calero Barber por el programa “Conductoras”.

Las 12 mujeres seleccionadas realizarán el curso de conductora profesional dictado en la Fundación Profesional para el Transporte de FADEEAC y en el Centro de Capacitación de Scania Argentina, con hospedaje, traslados y comidas cubiertos.

Las interesadas deben ingresar al sitio web para conocer las bases y condiciones del programa, y completar el formulario de inscripción de, que incluye una prueba teórica obligatoria a realizar en el mismo momento.

Noticias Argentinas.-